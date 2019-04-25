為了備戰第32屆東京奧運，提供最完整的後勤支援，教育部體育署、中華奧會及國訓中心共組「後勤支援考察團」上個月特地前往日本東京實地考察，評估後決定在選手村、羽球及射擊競賽場地附近另訂4間飯店，做為我代表團的中繼站。

體育署在新宿地區預定媽祖廟民宿當作工作團使用。(體育署提供)

體育署競技運動組長洪志昌今日表示，此次後勤支援考察最大目的是蒐集設置奧運期間工作團及代表隊中繼站，以及拜會日本奧會及東京奧運籌備會蒐集競賽資訊，同時亦拜會接待城市蒐集移地訓練資訊，最後是參訪日本國家訓練中心及運科中心訓練資訊。

本次考察首要任務是在東京奧運期間設置工作團強化後勤支援外，同時亦考量羽球及射擊競賽場地離選手村較遠，為避免選手舟車勞頓，則分別於選手村、競賽場地附近擇定適當下榻地點：（一）媽祖廟民宿：為旅日僑胞委託日本專業團隊經營，該民宿共有4層，每層可住8人，預計今年底興建完成。此外，該民宿聯繫窗口為我國旅日棒球好手李宗源先生之子，承諾將給予全力協助。

（二）西方飯店：每間可住4人，已完成預定15間。(三)瑪洛德飯店：規劃為羽球代表隊下榻飯店，距離比賽場約10分車程，已完成預定單人房6間、雙人房7間，計13間。(四)大宮瑪洛德酒店：規劃為射擊代表隊下榻飯店，距離比賽場約30分車程，已完成預定單人房5間、雙人房5間，計10間。

洪志昌說，與球場和射擊場距離選手村都相當遠，因此在考察之後決定立刻訂下房間，以免到時候選手們受到奔波勞累之苦。至於距離更遠的高爾夫場，則還在尋覓適當旅館，倘若合適也會照辦。

其次，為提供培訓隊規劃移地訓練相關資訊，考察團亦與19個日本奧運接待城市代表座談，聽取各城市接待移地訓練場地、膳食安排作業資訊相關說明，接待城市表示竭誠歡迎我國代表隊前往移地訓練或賽後觀光，而考察團亦表達會將這些訊息帶回給各奧運培訓隊規劃移地訓練之參考。

本次考察亦勘察田徑、桌球、體操、網球、舉重、游泳、羽球、射擊、射箭、輕艇（競速）、划船、柔道、空手道及拳擊等14種運動競賽場館，瞭解新整建進度；並與東京奧運籌委會會談，籌委會表示選手村將在明(109)年7月14日（奧運開幕前10天）正式開放供各國選手入住，同時各競賽場館亦將開放提供各國代表隊賽前訓練使用。

本次考察行程中亦順道探視我國旅日柔道好手連珍羚，現為日本小松柔道女子職業隊選手，亦是我國備戰2020東京奧運的菁英選手，除表達關心及鼓勵外，也瞭解備戰奧運所需協助之處，俾利提供爭取奧運參賽資格最大協助。

體育署副署長王水文表示，此次考察行程要感謝駐日經濟文化代表處全程支援及協助，同時體育署亦將持續蒐集競賽資訊，藉以強化點線面後勤規劃，作好最完善後勤支援佈署，讓選手無後顧之憂專心備戰，並以穩健步伐邁向2020東京奧運，全力於奧運殿堂突破自我，超越2016里約奧運參賽成績為目標，為國家爭取最高榮耀。

(中時電子報)