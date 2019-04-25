攝影師邊跑邊拍，竟還超越選手。(翻攝梨視頻)

攝影師都希望能完美紀錄下，運動員在場上精彩的一刻。日前在大陸學校運動會上，就被網友拍到，一場跑步賽事中，一旁的攝影師為拍攝運動員，竟跑的比選手還快，引網熱議，讓網友直呼是「被攝影耽誤的運動員」。

據《梨視頻》報導，鄭州工商學院的運動會中，網友拍攝到在一場賽跑比賽中，選手起跑後，旁邊的攝影師為拍攝更好畫面，跟著一起邊跑邊錄，甚至超越選手，令旁人傻眼，直呼是「被攝影耽誤的運動員」。

李同學報名男子100公尺賽跑，以11秒36的成績奪下第二名，還被標註「超風速破紀錄」。(翻攝梨視頻)

李同學曾拿下河南省羽球男子雙打冠軍。(翻攝梨視頻)

報導指出，這名攝影師為該學校的李一凡同學，男子100公尺賽跑第二名，更曾拿下河南省羽球男子雙打冠軍，他透露，當時手拿著攝影機，一心只想記錄起跑瞬間，就跟著跑了一小段，沒想到卻超前，他也說到「當攝影真的不容易，感覺都是體力活」。

網友看了紛留言笑稱，「攝影師犯規，跑內圈省距離」、「金牌應該給攝影師」、「跑得比選手還快，這是什麼操作」、「攝影師比運動員還忙」、「沒對手了才改當攝影師」，也有網友表示，「邊跑攝影機還要拿的穩不容易」、「攝影師真的很辛苦，尤其是紀實類的運動賽事」、「為攝影師們按讚」。

(中時電子報)