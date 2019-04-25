春暖花開，又快到母親節！計畫好要和家人、親朋好友去哪走走呢？觀光客喜愛的台北101就有許多溫馨有趣活動！自4月27日起至5月12日期間的周末假日，4F 都會廣場將有多場表演團體輪番登場，看捷克馬戲團雜耍，聽桃山國小合唱團小朋友嘹亮歌聲！話說大家喜歡上89樓的101景觀台看台北，其實還有個私房景點，在真正的101層樓（508公尺）高鳥瞰台北天際線，還能在此悠閒喝咖啡、聽音樂！

台北101 4樓都會廣場在4、5月期間打造巴黎夢幻花園。（台北101提供）

逛百貨公司血拼、嚐美味，也能做公益！台北101與AWA再次攜手舉辦「AWA女王原夢二手義賣市集」，將於4月30日（二）至5月5日(日)每天上午11點至晚上7點於購物中心4F The One 獨一文創舉辦，此次邀請藝人高怡平、張清芳等超過30位明星藝人朋友共襄盛舉，義賣所得扣除成本後將捐贈給「台灣綠色方舟全人關懷協會」及「新竹縣五峰鄉清泉部落桃山國小合唱團」。

「新竹縣五峰鄉清泉部落桃山國小合唱團」4月27日將遠從新竹偏遠山區到台北101現場演唱。（台北101提供）

「新竹縣五峰鄉清泉部落桃山國小合唱團」為籌募今年7月將前往德國參加國際合唱比賽的旅費，4月27日將遠從新竹偏遠山區到台北101現場獻唱，演出全國音樂比賽特優曲目「媽媽我想念你」，以及一系列泰雅族部落高亢輕快的傳唱歌曲。

捷克兄弟The Trick Brothers街頭特技馬戲現場演出。（台北101提供）

5月4日及5日兩天，台北101將邀請捷克兄弟The Trick Brothers街頭特技馬戲現場演出，看他們如何在草地滑雪橇，還有捷克粉紅豬Piggy Circus即興互動，帶來原汁原味的歐洲街頭馬戲雜耍表演。

搭乘電梯到真正台北101的最高樓！

來台北101很多海內外觀光客都會到101景觀台，搭乘2015金氏世界紀錄「世界紀錄最快速電梯」到該大樓89樓，360度居高臨下欣賞台北景致！然殊不知，其實台北101還有一個私房景點，由專人引導私密轉換電梯與通道，直上真正508公尺高的台北101樓，戶外頂層遙望超凡台北戶外街景。

從玻璃窗外欣賞台北天際線，將信義計畫區、象山美景盡收眼裡。

從玻璃窗外欣賞台北天際線，將信義計畫區、象山美景盡收眼裡！這裡也有桌椅，聆聽悠揚小提琴伴奏，和好友點杯咖啡、香檳靜靜欣賞這難得景致。在這世界第一綠建築最頂樓，台北101也貼心準備攻頂看板，歡迎您來這打卡、拍照。

台北101推出全新TAIPEI 101 MALL APP。（台北101提供）

然這個私房景點是近來才對外開放的，也有基本門檻！因應數位化來臨，台北101推出全新TAIPEI 101 MALL APP，不需攜帶現金，以行動支付就能在商場內輕鬆購物，也能享有多重優惠、串連點數，讓購物時尚更升級！如對101樓至高點私房景點有興趣的朋友，凡於4/25至5/2，下載全新TAIPEI 101 MALL APP憑101 Pay消費滿101萬元，即有機會受邀參加。

5月12日母親節當天，日僑小學的和太鼓部門前來台北101演出。（台北101提供）

數位化時代裡，或許電子購物很便利！然和家人好友相約逛商場、嚐美味料理聽音樂會、看馬戲團表演其實也能讓生活更添溫馨！緊接著5月12日母親節，當天台北101也邀請日僑小學的和太鼓部門前來演出，。此外，台北101也與台北花市合作，栽凡於母親節當日（5/12）全館餐廳用餐，並配合各餐廳指定活動，即可獲得一束康乃馨花束與精緻小卡，讓你與親愛的家人共度美好時刻！

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(中時電子報)