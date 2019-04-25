根據內政部嬰兒出生人數統計，近20年來少了約5千名新生兒，而在行政院農業委員會的調查，前年(2017)全台毛孩數量卻提升至251萬隻，顯示越來越多人不結婚生子而選擇飼養寵物。然而照護家中「毛小孩」生命健康，可能不是一件容易的事，畢竟寵物不會說話，先天性缺陷或身體出現隱性症狀時，飼主是難以察覺的，加上台灣許多飼主並沒有定期帶犬貓做健康檢查的習慣，當有明顯反應時病況通常都是很嚴重了。
祐康獸醫院院長蔡志鴻表示：貓狗從年紀、品種、遺傳都是導致心臟疾病的主要因素，其中在台灣更以小型的純種犬為好發危險族群，因此純種基因及6~7歲進入老年的犬貓，建議定期每半年做一次健康檢查，隨時掌控健康狀態，是對牠最安心的照顧。
其實，每10隻犬貓就有一隻患有心臟疾病，而七歲以上老年小型犬，像是貴賓、馬爾濟斯等好發率可高達7成。而犬貓跟人類一樣，隨著年齡增長，在老化過程中往往會出現心臟功能退化及肌肉流失等問題。以狗來說，慢性心瓣膜疾病佔後天性心臟病的7至8成，而貓則是肥厚性心肌病為大宗。若心臟血液無法穩定輸送，即會造成心律加速、血壓升高等代償，嚴重會引發心臟衰竭併發肺水腫導致死亡。
蔡志鴻院長表示，在過去，年長狗的退化性瓣膜疾病無法被根治，只能延緩病況惡化速度。然而最新國際期刊研究證實，使用「高穩定藻褐素」及「台灣小分子褐藻醣膠」竟可逆轉老化犬的心臟功能，透過每三個月Tei指數綜合評估研究，大部分老犬Tei指數明顯回復到健康心臟正常範圍。高穩定藻褐素及台灣小分子褐藻醣膠是一種心臟輔助營養品，研究顯示，服用3個月後的犬隻，透過心臟超音波可看見原先因退化增厚的瓣膜慢慢變薄，瓣膜關閉越來越完整，血液逆流量減少，由此見得心肌收縮效能及心臟整體功能獲得改善，也能提升。
飼主也應多留意貓狗的健康狀況，以狗狗來說，運動能力減退，頻繁咳嗽或明顯增加喘息次數，胃口變差、變瘦，這些都是犬類的症狀；而對於貓咪來說，心臟病則是隱形殺手，因為牠們的症狀更不易察覺，若是突然變安靜、胃口差、變瘦、會喘、躲藏，以及睡覺時呼吸次數高於每分鐘40下，出現這些症狀就要趕緊送去醫院檢查。
蔡志鴻院長提醒，平時飼主也可從簡單的基礎檢查，像是聽診、血壓、心律及精神等測量，追蹤毛小孩的健康狀況，若有初期心臟疾病除了提早預防及早治療，也可以輔助服用相關保健食品，幫助毛孩提高抗氧力、提升活力，能有效改善或延緩病情惡化，在生活品質上也能有所提升。
(中時電子報)
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