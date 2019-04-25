根據內政部嬰兒出生人數統計，近20年來少了約5千名新生兒，而在行政院農業委員會的調查，前年(2017)全台毛孩數量卻提升至251萬隻，顯示越來越多人不結婚生子而選擇飼養寵物。然而照護家中「毛小孩」生命健康，可能不是一件容易的事，畢竟寵物不會說話，先天性缺陷或身體出現隱性症狀時，飼主是難以察覺的，加上台灣許多飼主並沒有定期帶犬貓做健康檢查的習慣，當有明顯反應時病況通常都是很嚴重了。

祐康獸醫院院長蔡志鴻表示：貓狗從年紀、品種、遺傳都是導致心臟疾病的主要因素，其中在台灣更以小型的純種犬為好發危險族群，因此純種基因及6~7歲進入老年的犬貓，建議定期每半年做一次健康檢查，隨時掌控健康狀態，是對牠最安心的照顧。

祐康獸醫院蔡志鴻院長指出高風險心臟病犬貓種應及早追蹤毛孩健康狀況。

其實，每10隻犬貓就有一隻患有心臟疾病，而七歲以上老年小型犬，像是貴賓、馬爾濟斯等好發率可高達7成。而犬貓跟人類一樣，隨著年齡增長，在老化過程中往往會出現心臟功能退化及肌肉流失等問題。以狗來說，慢性心瓣膜疾病佔後天性心臟病的7至8成，而貓則是肥厚性心肌病為大宗。若心臟血液無法穩定輸送，即會造成心律加速、血壓升高等代償，嚴重會引發心臟衰竭併發肺水腫導致死亡。

蔡志鴻院長表示，在過去，年長狗的退化性瓣膜疾病無法被根治，只能延緩病況惡化速度。然而最新國際期刊研究證實，使用「高穩定藻褐素」及「台灣小分子褐藻醣膠」竟可逆轉老化犬的心臟功能，透過每三個月Tei指數綜合評估研究，大部分老犬Tei指數明顯回復到健康心臟正常範圍。高穩定藻褐素及台灣小分子褐藻醣膠是一種心臟輔助營養品，研究顯示，服用3個月後的犬隻，透過心臟超音波可看見原先因退化增厚的瓣膜慢慢變薄，瓣膜關閉越來越完整，血液逆流量減少，由此見得心肌收縮效能及心臟整體功能獲得改善，也能提升。

飼主也應多留意貓狗的健康狀況，以狗狗來說，運動能力減退，頻繁咳嗽或明顯增加喘息次數，胃口變差、變瘦，這些都是犬類的症狀；而對於貓咪來說，心臟病則是隱形殺手，因為牠們的症狀更不易察覺，若是突然變安靜、胃口差、變瘦、會喘、躲藏，以及睡覺時呼吸次數高於每分鐘40下，出現這些症狀就要趕緊送去醫院檢查。

祐康獸醫院蔡志鴻院長。

蔡志鴻院長提醒，平時飼主也可從簡單的基礎檢查，像是聽診、血壓、心律及精神等測量，追蹤毛小孩的健康狀況，若有初期心臟疾病除了提早預防及早治療，也可以輔助服用相關保健食品，幫助毛孩提高抗氧力、提升活力，能有效改善或延緩病情惡化，在生活品質上也能有所提升。

(中時電子報)