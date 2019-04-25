小馬與老婆結婚三年多感情甜蜜。（馬米娛樂提供）

小馬與老婆結婚三年多感情甜蜜。（馬米娛樂提供）

「咻比嘟嘩」團員小馬，隔了17年以本名倪子鈞於今年初回歸樂壇，新單曲〈與我同行〉獲棒球手遊廠商青睞，收錄成為遊戲主題曲，倪子鈞開心直呼：「真的有與神同行的感覺！」回憶在錄音室配唱時，一度因無法進入熱血狀態，倪子鈞一度卡關遇瓶頸，後來製作人靈機一動，把所有在錄音室的工作人員全扮成棒球啦啦隊員，為倪子鈞加油打氣，他笑說：「那個感覺就好像是我在棒球場打球、看棒球的情境！」果真順利達到製作人要求，錄了兩次就完成。

倪子鈞明白現今唱片市場及狀態不如以往，但仍決心做唱片，主因與他近年生活重心回歸家庭有關，「之前主持外景節目讓我的時間被佔去一大半，結婚後我把主持工作都辭掉，就是希望能專心陪家人」。由於之前經營房地產事業，過去一年半也漸漸上軌道，閒暇時刻上上通告之餘，他覺得應該重拾歌手夢，「在我有能力做音樂的時候，留一些作品給後代子孫聽，讓他們知道自己的爸爸或爺爺曾經也是歌手」。

有感新人發片不易，他打算以每個月發一支單曲形式為九月即將推出的新專輯暖身，目前已經投入200萬的唱片預算，他笑說：「還好平常有存私房錢，跟老婆報備後她也很支持我，因此就全心投入，把自己接下來個人的第一張唱片做到盡善盡美！」新專輯主視覺照及新歌MV特別到英國倫敦取景，把倫敦大笨鐘、倫敦塔橋、噴水池、大英博物館等著名景點一網打盡，他也與一路隨行、結婚三年多的愛妻拍出許多宛如蜜月旅行的照片。

(中時 )