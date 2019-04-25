台中市樂成宮媽祖日前遶境，3年來首次行經第一警分局，分局設香案祭拜，相傳媽祖庇佑中風員警美談再引話題。第一分局警員林志營因突發中風，幾乎失明人生陷入低潮，他經媽祖託夢指示，積極復健3個月就「奇蹟式復原」，返回工作崗位。林志營25日有感而發表示，身在公門好修行，行善才能積德。

萬春宮媽祖廟又稱「藍興媽祖」、「台中媽祖」，已有3百年歷史，24日舉辦媽祖遶境賜福平安活動，3年來首度行經駐地，第一警分局設香案，由分局長孫太康帶隊祭拜祈福。

第一分局警備隊警員林志營，近10年來投入協助弱勢民眾申請急難救助等服務超過5百多件，常有「警界善人」美稱，而他在2年前執行勤務時，突然血壓升高導致中風，幾近失明，人生陷入低潮。

林志營說，突然有晚他獲媽祖託夢，要他放心，病況能夠痊癒，但要求要多做善事來回饋社會。事後，他遵循媽祖教誨，並積極復健，僅3個月視力就幾乎恢復正常，順利回到職場，傳為媽祖神蹟。

林志營回到工作崗位更加積極協助無名屍、街友、癌末、單親等弱勢案。他表示，能「奇蹟式的復原」是因為秉持身在公門好修行的理念，行善積德所致。

孫太康也指出，警方也需在地化經營、接地氣，與民間團體保持良好互動關係， 祈求轄區治安平穩、交通順暢，建構「安心、安定、安全」的生活環境。

(中時 )