竹山鎮下坪吊橋橋梁結構已經完成，再2、3個月周邊設施與綠美化完工，將可啟用迎接暑假。（沈揮勝攝）

竹山鎮下坪溪台大熱帶植物園區附近河段，「下坪吊橋」景致美麗，但2017年遭「0603豪雨」洪災摧毀，鎮公所去年發包復建，主體結構日前完成，紅色梁柱襯映綠色橋面顯得吸睛亮麗。鎮長陳東睦說，周邊設施改善工程可望暑假前完成，為當地景觀增添丰采。

工務課長張文瑋指出，鎮公所多年前即在下坪溪右岸闢有自行車道，不管是騎車、跑步或健走都很適宜，尤其里程適中，末端與台大熱帶植物園區（台大下坪自然教育園區）連結，長期以來頗受歡迎。

他說，前年吊橋遭沖毀後，鎮公所即積極規畫復建工程，去年4月開工，橋長46公尺，總經費800餘萬元。

張文瑋強調，考量被沖毀的舊吊橋採鋼性結構，強度、穩度全賴緊繃之鋼纜支撐欠缺彈性，與洪水沖下來的泥石、浮木硬碰硬，一旦超過極限即應聲崩潰。新吊橋改採鉸接結構，具可撓性與抗剪力，並將基座墊高以增排洪斷面。

陳東睦表示，正在規畫中的引道設施改善工程，將納入無障礙空間，以及保護欄干等貼心設施，並落實綠美化；如果順利的話，可望在6月或7月啟用，迎接暑假。

(中時 )