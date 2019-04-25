苦苓在節目上公開與妻子的情感違規特赦書。(取自YouTube)

知名作家苦苓4年前再娶愛情長跑多年的小10歲鋼琴老師黃楚軒，日前更在節目上公開與現任妻子的情感違規特赦書，上頭清楚寫著「如因一時衝動、糊塗或誤會，導致本人情感受到傷害，給予原諒壹次」，苦苓坦言他現在努力的目標就是希望帶著這張特赦書進棺材，千萬不要用到。

苦苓日前在《新聞挖挖哇》公開與妻子的情感違規特赦書，內容令人大開眼界，「本人特准某某某於和本人交往期間，如因一時衝動、糊塗或誤會，導致本人情感受到傷害，給予原諒壹次，並不追究，也不說碎念，如有再犯，不論任何原因，則無條件分手。」他認為原諒對方一次是權利，也是給對方一次機會，因為也許對方真的是無心犯錯且有意改過，但再給第二次機會就是縱容。

另外，苦苓也被問到當年外遇事件，為何前妻蘇玉珍始終不原諒他？苦苓對此有話想說，他透露為此付出代價，包括2棟樓房，每個月要給前妻4萬元與她的保險費，「重點是她還在媒體上到處我說一毛錢都沒給她，後來還出了一本書《一個作家之死》，明明我最多就是陳世美，竟然把我寫成西門慶。」

苦苓坦言這些對他傷害很大，但他不怪前妻，因為前妻的恨是他造成的，只是他覺得陳世美已經很糟糕了，竟然被寫成西門慶。

(中時電子報)