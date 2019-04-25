桃園市消防局推動住警器，很多住戶裝設後幾乎「忘了它的存在」，電池或機體本身，出現衰耗或故障而不自知，市議員林正峰去年疾呼買一送一，消防局長謝呂泉指出，去年裝設2萬多戶中，僅1500戶有意願，其餘皆不願意，另外，多位市議員要求能加速推動，消防局表示，目前裝設率近70％，今年度再採購完成後，預計可逾8成。

「2014年開始裝住警器，有沒有去關心初期裝設用戶的情況？」黃婉如說，有些電池沒電、電線損壞，「還能再用嗎？」謝呂泉表示，都可以使用。

而林正峰對於每戶僅補助1個認為不足，「買一送一或買一送二推行得如何？」謝呂泉則表示，去年裝設約2萬多個後，都有請民眾填寫問券，僅1500戶有意願加購，「民眾不願意我也不能強迫」。

謝呂泉指出，防範於未然，今年消防局編列經費2500萬元，將採購住宅用火災警報器9萬7000餘顆，並爭取內政部消防署補助18萬7000元，再配合自籌12萬5000元，合計2531萬2000元，今年度採購數全部補助設置完成後，桃園市火災警報器設置率可逾80％以上。

(中時 )