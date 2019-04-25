58歲的王阿嬤，近年來受嚴重氣喘所苦。雖然聽從醫囑用藥，病情卻仍不穩定，每逢氣溫變化大、空氣品質差，就會咳嗽、呼吸困難，甚至一年內4度被送往急診。醫師表示，氣喘患者中，未能控制病情者達24％，治療困難者17％，患有嚴重型氣喘者3.7％。如長期控制不佳，發作的風險更高，甚至可危及性命。

台灣氣喘諮詢協會理事長葉國偉表示，根據2017年的統計，氣喘患者中，每10萬人就有293.3名氣喘失能者。嚴重氣喘者，每天都會出現症狀，晚上可能因胸悶而咳醒，甚至每天都需使用緊急氣管擴張劑。以王阿嬤為例，除經常咳嗽、呼吸困難，每個月也會急性發作一次。

林口長庚醫院胸腔內科主治醫師林鴻銓進表示，氣喘患者中，有24％的人未能妥善控制病情，原因在於未遵循醫囑用藥、自行停藥；17％的治療困難者，則與共病，如鼻炎、鼻竇炎、過敏、肥胖、憂鬱症等有關；3.7％嚴重型氣喘則是「嗜酸性白血球」增多或「免疫球蛋白E型」過高所致。

林鴻銓解釋，嚴重型氣喘者，多與「免疫球蛋白E」有關，症狀表現取決於是否接觸到過敏原；而「嗜酸性白血球」型，則與體制、環境有關，如天氣變化、交通廢棄排放等，較易影響生活。如規律用藥後仍未好轉，建議進行抽血檢測，確認氣喘類型，以利對症下藥。

目前部份嚴重型氣喘患者，已有健保給付的生物製劑可使用。葉國偉呼籲氣喘患者，重視「STOP」四原則：Symptom Evaluation（辨別症狀輕重），Test Response（衡量治療反應），Observe and Assess（持續觀察評估），Proceed to Adjust Treatment（調整治療用藥），以降低氣喘發作次數。

(中時 )