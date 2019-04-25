桃園市空服員職業工會與長榮航空歷經3次調解失敗，雙方在調高日支費、禁搭便車等議題上僵持不下，今日宣布將在5月13日啟動罷工投票。學者表示，工會要求提高日支費，但現行規定已十分優渥，且日支費應用於住宿、膳食與零用，並非薪資一部分，工會的論述沒有根據，恐無法取信於民，加上工會所提要求都是爭取福利，民眾也無法諒解。

空服員工會要求提高日支費，由每小時90元調至150元，且僅限工會成員獨享，長榮無法接受。對此開南大學空運管理學系副教授盧衍良指出，論述應有根據，而不是說「我就是要」。

盧衍良指出，長榮空服員每日日支費約有2160元，只需支應午晚餐，對比政府官員，其在國外的日支費會依據不同的城市有不同的金額標準，在紐約、倫敦的膳食費用分別約是2086元與1900元，且可能還需應付三餐，可見長榮日支費已十分優渥。

盧衍良說，上次機師罷工時所提訴求，事實上的確與飛安有關，也是合理，但長榮空服員提出的內容並不合情合理，日支費不是薪資的一部分，且長榮也提出其他方案，卻仍不被接受，若日支費成為規避所得稅的薪資收入，可能也有違法疑慮。

成功大學交通管理科學系教授戴佐敏表示，工會考慮得太過表面，一旦調漲日支費後，長榮就必須以調整排班作為因應，若仍無法控制成本，最後就會砍班砍人，且空服員的可替代性較機師高，年紀越大競爭力又越低，而禁搭便車也會造成同工不同酬的疑慮。

此外，盧衍良說，2次罷工以來已有數萬人受影響，支持設置罷工預告期，他表示，是否有預告其對航空公司而言結果都一樣，但沒必要將不認識的第三方抓進來折騰，且工會論述不夠合理，也無法取信於民。戴佐敏說，大眾恐認為未來罷工將是常態，而對航空業失去信心。

(中時 )