苗可麗在《一千個晚安》飾演日式居酒屋老闆娘，與李宗霖有不少對手戲。（三立）

苗可麗在《一千個晚安》與姚愛寗、李宗霖有不少對手戲。（三立）

金鐘視后苗可麗在三立週五華劇《一千個晚安》飾演神秘的日式居酒屋老闆娘，人稱「寬姐」，從她的出場就引發觀眾的討論，她到底與女主角連俞涵所飾演的天晴有何關係。這次她為了演出居酒屋老闆娘可是做足功課，她表示光是捏握壽司的手勢就花了好多時間練習，不少網友也表示她手一伸就在捏飯糰，完全是練家子，她笑說為了這一個動作可是下了一番功夫。

苗可麗說，她事前有去餐廳學握壽司，回家後也拿著「打火機」練了很久，因為師傅叫她要不停地練才會熟練，而且打火機的大小很接近握壽司的大小，所以有一陣子，她在家裡手中都握著打火機又捏又轉不停，不斷地轉也成為了習慣性的動作。

她表示，每天反覆練習還稱不上苦學，不過要做就要像樣。其實對她而言比練習握壽司手勢辛苦的反倒是穿日式和服，因為她每集出場幾乎都是穿和服在餐廳工作，光穿衣每次就要花上近半小時。被問熱嗎？她笑回：「你說呢？」因為在居酒屋拍攝時燈光很強，有時還不能開冷氣，身上卻裹著一層層和服根本就像是在三溫暖，身體不斷冒汗，因此她有時還私帶迷你電扇到現場，好吹散一下熱氣。

《一千個晚安》中與苗可麗對戲最多演員是李宗霖與姚愛寗，苗可麗表示，他們都是很清新、讓人很舒服的年輕演員，她笑說因為自己態度親和，所以和他們都相處融洽，他們也總黏著她「可麗姐、可麗姐」叫不停。「寬姐」劇中是年輕人們的生活老師，私下的苗可麗一開始也會給李宗霖、姚愛寗等人一些演戲上的建議，但後來她發現導演也會有他的想法，所以只要導演沒說話她就不多話，但如果演員自己主動問她，她一定會給予協助。

(中時 )