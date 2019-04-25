Selina亮麗出席時尚活動。（盧禕祺攝）

Selina任家萱與張軒睿在陸綜《女兒們的戀愛》最後一集中決定交往，她25日出席Max Mara 2019全新微風南山形象概念店開幕，雖然身穿大地色系的風衣與連身褲裝，但全身散發著粉紅泡泡，笑說現在看每個人也都是粉紅色。外界想知道究竟兩人是否真的交往ing，她只說：「透過這次節目我的手機多了一組號碼，可以持續關心對方，交到一個好朋友很值得。」

Selina說：「這次參與一檔節目很享受在其中，錄製時候很開心，帶給大家浪漫的感覺與粉紅泡泡，很謝謝大家這麼祝福我。」她最開心的是最後一集所有人都看得很開心，雖然是錄製節目但兩人都是真心互動，「我又不是演員，講不出演員台詞。」透露播出最後一集後很多人第一時間傳訊給她，「可以感受大家都希望我幸福，我自己會朝這個方向努力。」如果以一首歌形容現在心情，她笑盈盈地比喻：「應該是〈美麗新世界〉！」那麼與張軒睿的關係是否為〈戀人未滿〉？她依舊呵呵笑回答：「差不多啦！」

兩人相差11歲，她認為兩個人相處雖然有時候年齡差距會產生代溝，但重點不是年紀，「年紀一樣也會有差異，能了解彼此想法比較重要。」除了張軒睿現在還有沒有對象或追求者？她害羞地說：「很想講實話但又怕沒身價！」她透露唐綺陽預言她要等到2022年才有正緣或戀愛運，她聽了大喊「要這麼久喔」，但其實中間要談戀愛也還是可以，最後自嘲：「我跟姓張的好像都很有緣，開玩笑，開玩笑啦！」

(中時 )