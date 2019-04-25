民進黨總統初選黨中央成了夾心餅乾，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉今紛紛在臉書發文，文字間充滿無奈；羅文嘉搬出狗，卓只好抬出媽祖。

民進黨黨中央為了總統初選，裡外不是人，兩「尊」大咖喬不了，只能藉臉書抒發；卓榮泰在臉書指出，再多陣形分析，也解釋不了政情！面對各種要求與期待，各種變化與堅持，答案就在曲線和瞬念之間。

他說，媽祖可以藉夢境讓「瑜蚌相爭」，但把關鍵的選擇留給理智的我們，我們才是真正的主人！真真正正做一個民主時代有尊嚴的人，為勝選盡責、向歷史負責。

知情人士幫記者翻成「人」話，卓意思是，任何一張陣形分析圖都不相同，對於政情分析，大家都可以各取所需，各自表述！外在其他政黨的變化和黨內不同的主張在這種曲線或是一念之間都可能得到答案。媽祖托夢參選，讓郭韓陷入相爭，卻不介入蔡賴之間，就讓人民自己決定吧！做真正的主人！

至於羅文嘉更絕，用四隻狗打架，他去勸架被咬傷，還要若無其事跟他們一起生活；羅說，小乖來自一位專門搶救流浪狗的愛心媽媽，小叫獸來自台大城鄉所師生，小麗與小黑來自一位山上老先生過世後，拜託我們收養。

他說，狗群有強烈地域性，對於後來加入的小麗與小黑，小乖與小叫獸自然不爽。雖然各有狗屋與地盤，但是偶而狹路相逢，小則互相叫陣，大則互打一番。

他說，「十月的午後，我吃過午飯，一進院子，發現四隻狗打成一片，趕緊上前勸架，不要再打了。沒人理我，打得更兇，我擔心彼此下手太重，造成傷亡，一時顧不得太多，上前拉住一隻，沒想到另一隻撲上前來，一口咬住，咬住我的腳。失去理性、殺紅了眼的狗，把我的小腳緊緊咬住，血流如注」。

他指出，「我沒有辦法責怪他們，傷口痊癒後，繼續和他們一起生活、一起奔跑，他們生病時，幫他們餵藥，每隔一陣子，和兒子一起幫他們洗澡。他們始終是我鄉野裡最好的夥伴。」

他表示，後來有人告訴我，下次碰到狗隻打架，絕對不能貿然上前勸阻，因為非常危險。除非你遠遠大聲吆喝，或是拿支棍棒助陣。「我真的在門口擺了一支竹杖，以備不時之需」。

他說，只是，後來一個夜晚。一群宵小惡棍來襲，四隻狗隻紛紛中毒。第二天，我只救活其中一隻。大自然會教你很多事，但是人不見得都記得。

(中時 )