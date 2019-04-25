繼台中市議會國民黨團開出第1槍、公開表示2020總統大選「非韓不可」，台中市議員林碧秀25日更邀集地方黨代表、里長及社區代表，舉辦「吃包子、挺禿子」活動，短短1天僅透過臉書宣傳，就吸引超過百人響應，更有包子業者特別製作臉盆大的包子、宣示力挺韓國瑜。

「吃包子、挺禿子！」、「台灣要安全，人民更有錢！」高舉寫有「挺韓國瑜」、「出來選總統」的牌子，參加活動的100多名地方代表大聲疾呼、盼韓國瑜為台灣拚經濟。林碧秀表示，最近不斷有基層支持者眼見國民黨對總統提名人選仍猶豫不決，天天到服務處詢問、關心韓國瑜，決定舉辦挺韓活動，向黨中央表達基層心聲。

林碧秀說，從決定辦活動到活動當天只有短短2天，且完全沒動員，只透過臉書宣傳，就吸引台中市霧峰、大里地區40多名里長及社區理事長、各界代表響應，而霧峰區知名包子店老闆更主動免費提供100多顆包子，並嘗試製作像臉盆一樣大的包子，展現挺韓決心。

林碧秀強調，台灣人希望有個能接地氣、貼近民意的人擔任總統，這次響應者許多都不是國民黨籍、紛紛主動站出來，希望國民黨能以全民調方式、直接納入韓國瑜，並在5月底前決定總統提名人選。

(中時 )