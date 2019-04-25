美國官員透露法國海軍巡防艦「葡月號」本月6日通過台灣海峽，熟悉安全事務人士今天表示，法軍的行動不僅象徵相關國家在軍事上的投射能力，也藉此節制中國大陸可能的意圖。對台灣來說，必須更積極回應這波趨勢，清楚定位台灣的角色「這是挑戰，也是機會」。

由於歐洲國家軍艦通過台海的狀況非常罕見，透露此消息的路透社指出，這可能意味美國盟邦愈來愈主張在中國鄰近國際水域的自由航行權，並可能促使美國的其他盟邦，例如日本和澳洲，考慮採取類似行動。

熟悉安全事務人士對此表示，近期以來，美日以外，歐盟等主要民主國家都多次表達對民主台灣的支持。這個行動除了是反應主要民主國家對美國「自由航行行動」（Freedom of Navigation Operation, FONOP）的支持，並且投入維護區域安全的協同行動，而這些合作正在成型，並且常態化。

他說，這背後當然更傳達國際民主社群對中國近年來升高在區域間，無論是東海、台海，一直到南海，甚至太平洋的軍事壓力，衝擊地區穩定的高度關注態度。

他說，該行動本身，不僅象徵相關國家在軍事上的投射能力，當然也藉此節制中國可能的意圖。

此外，他認為，無論就區域穩定，或者國際信任、國際形象上，在國際民主社群間集體安全的趨勢越來越明顯的此刻，北京的上策應該是在這些不受歡迎的單邊行為上改弦更張，避免「麻煩製造者」的形象。

熟悉安全事務人士表示，對台灣來說，特別在印太戰略、新的國際秩序形成中，無論就自身安全利益或是區域責任上，都必須更積極回應這波趨勢，清楚定位台灣的角色，這是挑戰，也是機會。

(工商 )