漫威十年大片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）日前正式上映，即使是工作日，各大戲院仍擠滿了特別請假的上班族，就是擔心不小心被「劇透」；但一名香港老闆擔心旗下員工遭劇透上班分心，乾脆大放福利，大方請全公司在上班時間看《復4》，羨煞不少網友與影迷。

《復仇者聯盟4：終局之戰》美國版海報。（取材自豆瓣電影）

據《星洲網》報導，這家公司臉書貼文中，顯示一群員工在戲院前開心合照，內文寫著：「注意，以下所講的不是福利，而是危機應變措施。基於公司手足們做工時要整天打開臉書、IG或微信，長期曝露於#EndGame劇透風險，所以老闆們商議後決定：在開映的今日早上的Office Hour，我們先包場看了」。

貼文還特別提醒，「#不要去羡慕不要去妒忌，真的不是放閃。我們沒得選，要留守各個平臺謹守各個小編職務，才迫不得已這麼做！但你，你有得選！請按完讚之後，立刻關閉臉書，你永遠不知道下一個貼文會劇透什麼！」

消息一出，不少網友大表羨慕，紛紛在貼文下表示「請問貴公司還有缺人嗎？」、「我要轉貼給我老闆看」、「可惜這些機會不屬於我」。

(中時電子報)