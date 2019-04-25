華山基金會南屯天使站在地服務滿19年，25日舉行建站19週年感恩茶會，與會志工、長輩們高唱生日歌。（黃國峰攝）

華山基金會南屯天使站，25日舉行建站19週年感恩茶會，彩虹爺爺黃永阜（右二）贈彩虹雨傘給在座長輩，祝他們能在南屯天使站的庇蔭下，活得健康快樂。（黃國峰攝）

華山基金會南屯天使站在地服務滿19年，25日舉行建站19週年感恩茶會，邀請高齡97的彩虹眷村彩虹爺爺黃永阜到場，以其一支畫筆讓小小眷村站上世界舞台的故事，鼓勵長輩們，要有不放棄的精神及勇敢追夢，善士及長輩們歡喜切蛋糕，歡祝南屯天使站19歲。

彩虹文創公司董事長魏丕仁代表彩虹爺爺黃永阜發言表示，希望各位老人家，不要以為年紀大了，雖然我已97歲了，但我每天還是在創作，希望大家能找一些自己認為很快樂的事，持續的去做，每天活得快快樂樂的才是最有意義的。彩虹爺爺也捐贈了一些彩虹雨傘要給在座長輩，祝他們能在南屯天使站的庇蔭下，活得健康快樂。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，響應政府長照政策及溫馨睦鄰計畫，忠勇社區服務站提供里民與長輩多元的服務系統，台糖與華山合作模式，更希望能拋磚引玉號召更多企業加入守護行列，持續與華山基金會共同深入社區，關懷社區長者可以在家終老。

華山基金會台中市市站長江月美說，南屯站成立19年，一路走來，感謝在地的善士朋友的支持，初期雖很辛苦，但19年來一點一滴的成就起來，將持續秉持「鄉親著鄉親」、「以老助老」「以老服老」的理念，陪伴在地長者度過夕陽輝映的老年生活，讓獨老不寂寞，華山服務繼續向前走。

(中時 )