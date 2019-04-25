為提升國際互訪交流及學習消防新知，並汲取國際間災害防救實務經驗，新北市政府消防局於108年4月22日至26日接受韓國消防學院邀請，由副局長陳崇岳與災害搶救科陳股長政彥等4人代表團，前往韓國大邱參加第16屆國際消防安全博覽會暨韓國消防學院國際會議，並在4月25日國際消防安全博覽會中，由救災經驗豐富的陳崇岳向各與會國家分享「臺灣消防體系與新北市消防制度發展」。

陳崇岳於昨(24)日博覽會中，亦接受韓國媒體TBC專訪，分享滅火機器人運用於救災實務之看法及經驗，並與韓國消防廳鄭廳長文鎬相互交流消防指揮官救災指揮及危機處理之模擬教育心得，透過國際消防交流藉以提升雙方之情誼。

此次第16屆國際消防安全博覽會中，新北市政府消防局不僅代表我國出席，更於今(25)日獲邀分享「臺灣消防體系與新北市消防制度發展」議題，由副局長陳崇岳發表，就我國及新北市的消防體系及制度分享，同時陳副局長崇岳在會議中邀請各與會國家參訪新北消防局緊急應變指揮學院(Emergency Response Command Academy ,ERCA)。

副局長陳崇岳(右)與韓國消防廳長鄭文鎬(左)相見歡，分享交流救災經驗。（吳家詮翻攝）

緊急應變指揮學院(ERCA)於昨(24)日由市長侯友宜揭牌及辦理開幕式活動，陳崇岳歡迎各與會國家至新北市消防局參訪緊急應變指揮學院(ERCA)，並相互交流各國之消防搶救及指揮訓練經驗分享。

新北市政府消防局近年積極加強與國際交流，與韓國首爾消防災難本部於101年10月24日簽署加強災難管理合作備忘錄後，每年互動交流十分熱絡，今(108)年本市119消防節本局邀請韓國消防研究所(KFI)權院長純慶共襄盛舉，另3月21日本市民安5號演習亦邀請首爾消防災難本部一同參演。新北市希冀透過國內外防救災經驗交流與分享，持續拓展與實踐災害防救面向之視野，使新北市之災害應變能力更為提升，防災體系更為強化。

陳副局長崇岳(左1)接受韓國媒體TBC專訪分享滅火機器人運用於消防實務救災之經驗。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)