現年41歲的潘姓男子，20年前於服役期間涉嫌闖入民宅，見女屋主與1歲女兒於房內睡覺，竟起了色心，以「不配合，就殺了妳女兒」性侵對方得逞；2016年潘男涉及另起性侵案，刑事局經建檔比對後破壞這起陳年案件，並依侵入住宅強制性交罪判決他8年徒刑。

判決指出，潘男於1999年闖入民宅，見女屋主與幼女在房間內睡覺，於是先拿枕頭壓住女子臉部，又徒手掐住她頸部，恐嚇「不配合的話，我就殺了妳女兒」，嚇得對方不敢再反抗，逞欲後隨即逃逸。

女子在家屬陪同下到醫院驗傷，但案件始終無法偵破，直到潘男2016年間涉及另起強制性交案件，經警採集口腔唾液檢體至刑事局建檔比對後，才讓案件露出破案曙光。

但潘男在偵訊時辯稱，他沒去過對方住處，也沒有與她發生性行為，能夠想到他的DNA會在對方身上原因，就是在服役前間會到附近飯店召妓。不過承審法官不採信說法，依法判刑8年，全案可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )