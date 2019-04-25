各百貨業者搶攻母親節檔期商機，中壢SOGO即日起展開「甜蜜媽咪感恩回饋」，推出首度兌最大「扣快樂購300點換300元(100元抵用券＋200元折價券)」，再扣快樂購10點還可換500元(200元國產品牌內睡衣購物金＋300元進口品牌內睡衣購物金)，合計扣快樂購卡310點可兌800元，高達2.58倍回饋。

化妝品、百貨服飾、香氛、寢飾、鍋具、小家電、誠品、瑪荷尼，單日累計滿5000元送500元抵用券；精品、珠寶、萬寶龍、大家電、瓷器、按摩器材、施舒雅，單日單筆滿1萬元送500元抵用券；持快樂購卡消費滿2000元即可參加抽機車活動，獎項總價值高達20萬，以及信用卡滿額贈、分期禮與加碼禮，多重回饋方式。

感恩母親的五月時節，集結各大品牌推出超殺折扣，推出史上最強隱藏版獨家組合，共計13款500組3.9折起，其中最受市場囑目就是LANCOME 肌因賦活露，價值7835元，優惠價3900元，已經到達與台北同步的優惠，同時，買一送多的行銷方式，也成為美妝消費的主要策略，這次也一口氣推出8款明星商品，同品項買一送多的特惠組，瞄準品牌忠誠度的顧客，品牌齊全一站購足，持續培養在地美妝客群。

為了讓媽媽們在居家生活更具智能有效分擔家務，LG推出無線吸塵器，售價2萬2900元，獨家加贈SOGO百貨商品券5000元，限量10組。AILI專櫃祭出24吋＋19吋防爆拉鍊旅行箱，一組二入原價1萬2160元，特價5500元，限量10組。

(中時 )