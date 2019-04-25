◎法艦過台海訊息曝光 退役官員：美方刻意揭露

法國巡防艦葡月號4月6日通過台灣海峽，對此，國防部發言人陳中吉表示，國防部有掌握，不評論，「我們做好我們自己戰訓本務的工作」。海軍退役上校，首任張騫艦長黃征輝表示，是否有政治目的，待研判；但也有退役軍方官員認為，美方刻意對外透露，就是政治性，刻意過台海。

◎李明亮史明發起連署 呼籲促成蔡賴配

蔡英文總統對賴神喊出「1加1大於2」，總統府資政李明亮、史明等人今天共同發起連署，強調面對國民黨候選人來勢洶洶，民進黨必須推出最強組合才能延續本土政權，呼籲民進黨儘快考量最大的勝選策略，促成以「蔡賴配」為鵠的的最佳組合。

◎雄獅郵輪行延遲紛爭 旅客喊應賠1/3團費

「包船」郵輪自由行只管運送旅客？消費者基金會今（25）日陪同購買雄獅旅行社太陽公主號郵輪自由行旅客召開記者會，近千名旅客連署，控訴因旅行社人為疏失，行程3分之一幾乎被毀掉，雄獅涉嫌廣告不實，事後卻僅願賠償500元及1000元抵用券，羞辱人，主張至少賠償3分之一團費。

◎賴慧如國標舞賽奪冠 許豪願挑戰黑池

《明日之星》歌唱選秀比賽出道的賴慧如，今年發行了第2張個人專輯《敢愛就來》，日前於新加坡國際標準舞蹈公開賽奪下冠軍，讓她對國標舞越來越有興趣，賴慧如誇下海口笑說：「壓力真的超大！再給我一年時間，我們去黑池（英國標準舞公開賽）比賽好了！」

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