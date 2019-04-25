爭取國民黨不分立委提名的醫師林義鋐，25日在老東家「澄清醫院」大樓旁，掛起「富民強國、和平反戰」的看板。林義鋐醫師說，他有感於近日藍、綠選舉紛擾、政局渾沌，希望力勸中央政府放棄政治惡鬥，以創造穩定繁榮的社會環境為優先，用看板來表達基層百姓的聲音。

「政治家一切為公，政客一切為自己」！林義鋐指出，「看板上的訴求是他多年來幫地方居民看診時所彙整的民意所向，希望政府能重視地方民眾的心聲，不要終日沉浸在選舉的瘋狂中；因而怠忽職守，造成百姓民不聊生。」他相信「要先忘掉選票，才有選民支持。」

林義鋐說，「富民強國，和平反戰」的引申就是國防靠科技，科技靠人才；市場靠和平，國家靠自己。國家要強盛國防是立國之本，沒有國防的國家如同不設防的豪宅，國防科技的發展仰賴人才的教育與發展，人才要有良好的教育環境培訓，如果沒有好的誘因人才就會外流。

林義鋐強調，和平穩定的龐大市場和商場生態就是人才最佳誘因，國家要發展國防為本、人才是根，需要靠自己努力才能再創台灣奇蹟！呼籲不論藍、綠總統人選之爭應速有定論，執政黨應善盡政府施政的職責，讓台灣的人才在全球化發展、願我們的子孫在和平中長大。

(中時 )