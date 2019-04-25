巴黎著名景點聖母院（Notre Dame）15日爆出火災，標誌建築尖塔慘遭燒毀、千年古木屋頂也付之一炬，現在法國警方正在調查起火原因，法國媒體也陸續爆出建築工人違規抽菸，以及其他相關安全違規事項。

建築工人被爆在聖母院內違規抽菸，不過業者已澄清抽菸和聖母院起火無關。

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述法國媒體《鴨鳴報》（Le Canard enchaine）報導，指調查人員在工地發現7個菸蒂，因此爆出負責進行尖塔整修工程的建築工人在維修期間違規抽菸的消息，令外界擔憂聖母院起火與工人抽菸有關，對此，建築工人所屬的Le Bras Freres鷹架公司表示，公司有非常嚴格的禁菸規定，但也坦承工人的確有時會違規，公司為此感到很懊惱，不過也強調抽菸之事與火災無關。

另外也有媒體推測大火或許與一座工地臨時搭建的升降梯有關，外傳升降梯短路因而釀災，不過Le Bras Freres鷹架公司發言人艾斯肯納吉（Marc Eskenazi）已經否認這則傳聞的可能性，他澄清升降梯的馬達一切正常，而且距離尖塔很遠，現在調查主要認定起火點發生在建築物內部。

儘管最終調查結果尚未出爐，不過聖母院內的安全問題已經一筆一筆被揭發。報導指出，火災當晚，原先相關單位稱第一次警報發出後20分鐘，消防隊員就接獲通報，不過實際上是35分鐘。

另外屋頂也散放著一些電線，可能增加短路風險；尖塔內3座鐘在2012年維修時曾暫時通電，維修結束後仍沒斷電；如果依照火災緊急計畫，應該要有一個全天候運作的安全管理室及2名巡邏人員，事發當時卻只有一人，明顯未遵照緊急計畫運作。

(中時電子報)