甫在亞錦賽三破世界紀錄奪下金牌的舉重女神郭婞淳，今天在臉書分享了看完【出發】這本書的心情，並且藉由書籍內容來比喻接下來將挑戰世錦賽以及明年東京奧運的整個心路歷程。以下是郭婞淳在臉書上的留言：

謝謝 @tommychen1986學長送我親手畫作和親筆簽名的書，那個圖看來應該是亞運的時候，內文其中一段:每一天對我來說，都是全新的開始，不陷入昨天挫折焦躁的情緒，快速重整心態，繼續往前-陳彥博。

這句話也提醒著自己不陷入前天的喜悅，調整一天了，整理好自己的情緒心態，準備好該繼續往前走了。

就算領先了，也要盡全力不斷地努力前進，只要終點還沒到，都要用盡百分之百的努力來準備，繼續堅持下去。

彥博學長一年內挑戰四大極地賽事，那個過程真的非常非常不容易，是無法言語形容的。東京奧運的戰場就如同學長的第四站南極洲吧！這場亞錦就如同第一天的喬治王島，下一場世錦賽就是第二天火山岩地形的欺騙島，再來邀請賽就是宛如上天堂的天堂灣，明年的亞錦就是強光下的多利安灣，而東京奧運就是衝向終點的丹科島最後的15公里。

每一分每一秒都在與自己對話吵架吶喊，最終你的正向必須戰勝內心的恐懼和失敗，用行動正面對決。（他並非每一場比賽都獲勝，但他每場比賽都竭盡全力，而且從來沒有放棄過）

這是頒獎典禮主辦單位心中口中的學長，競技場上有輸有贏，但就像學長說的它帶給人的美好，是讓人看見永遠努力不懈的過程。看完這本書剛好也比完亞錦階段。繼續努力拼戰吧！

(中時電子報)