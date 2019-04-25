台中聖益全公司、紫竹林玄門總會掌門吳坤錦，涉嫌巧立名目推出「五級三晉制」對外違法吸金，後期因發不出紅利，被40名投資被害會員指控違法吸金3千770萬餘元，吳女吃上官司，竟向會員恫稱，她是「首席大法師」，要變鬼加倍奉還。台中地檢署依違反《銀行法》、恐嚇等罪起訴吳女及幹部等8人及聖益全公司。

46歲吳坤錦在2016年成立「首皇互濟集團」，推出「五級三晉制」對外吸金，以俗稱老鼠會的非法多層次傳銷手法，與集團成員舉辦說明會，透過高獲利、分紅來吸引投資，檢方接獲40名投資成員控告，吳女涉嫌違法吸金3千770萬餘元。

吳女在後期因發不出紅利，遭投資人舉發、控告。她竟在集團的Line群組中恐嚇威投資成員，指稱「我是首席大法師，每月超度亡魂，可與鬼溝通」，「你們勒索我不成，要我死，我會十倍奉還，我變鬼，你們的生活會更精彩」。

吳女到案時指稱，會員繳交的費用是捐贈款項，她並沒有私吞，都以善款方式再發放給會員，還以會員加入董事繳交費用則集資購買益生菌等商品；但是，會員則指證，吳女將董事費用在大陸設公司、買地產。

(中時 )