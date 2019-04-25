勞動力發展署桃竹苗分署為引導國、高中生透過實地參訪競賽與體驗職類課程，協助了解職涯發展方向，25日配合第49屆全國技能競賽辦理期間，邀請近500人次的國、高中生觀摩機器人、冷凍空調、電氣裝配、服裝創作、家具木工、油漆裝潢等6種職類競賽並安排歷屆選手駐點解說。
為能透過「做中學」的體驗，加深國高中生對於職業的認識與了解，桃竹苗分署還安排自走車操控、木作鑰匙圈及漆作模型上色等三種DIY體驗，場外更有職業及產業等工會單位所組成的職訓成果攤位，讓不少學生玩心大開，達到探索職訓、認識職業的目的。
桃竹苗分署長賴家仁表示，藉由競賽觀摩與職訓體驗活動，邀請轄區高(工)職、國中生的參與，透過不同深度的體驗課程，以活潑、生動的方式啟發學生對技能的認識與興趣，不僅可以讓職業教育向下扎根，而且還可促進社會及學校對技能競賽及技能教育的重視。
(中時 )
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