「一般水果是拿次級品製作果乾，我們是把所有龍眼乾都用來烘焙，每一顆都珍貴。」從小看著阿公種龍眼、烘焙龍眼乾的七年級生陳昀鎂，從小看阿公、父親種龍眼、烘焙龍眼，如今接下傳承重擔，她把龍眼乾變精品，走進百貨公司販售，去年底還外銷進軍加拿大，「要讓大家知道台灣的龍眼乾，這麼好吃。」

早上採收龍眼、下午就送進窯場烘焙，自家種龍眼、自己烘焙到行銷，陳昀鎂說，大概很少能找到像他們家這樣自產自銷模式，費時也費心力，但能把品質顧到最好，而她也一心翻轉龍眼的宿命，努力建立自有品牌「山頂壯圓」，幾年前，還獲得全國百大青農殊榮。

陳昀鎂說，自家龍眼乾特色是全程柴燒，她希望讓大家知道龍眼乾本來就該有的氣味，因為，市場上充斥進口泰國、越南、大陸龍眼乾，堅持台灣本土窯燒很難與這些以量取勝的業者競爭，為此，她賦予自家品牌「精品」的質感，保留傳統土窯煙燻，去年底成功進軍加拿大連鎖超市通路，果真擄獲當地華人市場。

她說，目前已經外銷加拿大與澳門，雖然初期只是先試水溫，但回響極佳、反應很好，尤其，以往國外要買到龍眼乾只能買到越南、泰國的，因當地產量多價格低，但她打精品路線，一樣是龍眼乾，但市場有所區隔，消費者接受度高。

不過，成功拓展外銷版圖，目前要克服的難題卻是氣候變遷。以今年龍眼花開不到1成來說，預期今年龍眼整體產量勢必銳減，衝擊果乾市場，因此，她也在去年集結12位種龍眼農民成立產銷班，從自家5、6公頃龍眼面積拓展至30公頃，透過打團體戰、建立穩定產量，一起壯大市場。

(中時 )