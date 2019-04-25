為期5天全中運賽事落幕，台南市代表隊今年抱回29金、27銀、34銅，總計90面獎牌，較去年27金29銀31銅大有斬獲，總獎牌突破90大關。值得一提的是，此次金牌最多4個單項，其中舉重、跆拳道及軟式網球是這次體育處菁英選手健康管理計畫服務對象，成果反映在競賽成績，未來將持續爭取並推動相關績優選手照顧機制，穩固台南市基層選手根基。

本屆全中運最大亮點當屬「史上最速國中生」、新化國中魏浩倫，接連創下國男100公尺及200公尺雙金雙破傳奇。

魏浩倫在100公尺預賽先以10秒73破原大會紀錄(10秒76)，決賽再以10秒65打破自己所創大會紀錄，接著24日200公尺預賽先以21秒54、準決賽21秒74成績，2次都破原大會紀錄(21秒86)，25日200公尺決賽以21秒50佳績，再次刷新自己預賽紀錄。

體育處表示，本屆台南市代表隊表現最亮眼運動項目為舉重、游泳、軟式網球及跆拳道，其中，舉重以5金平上屆紀錄，跆拳道4金較上屆多1面，游泳5金，上屆僅1金，成績進步最多，而台南傳統強項軟式網球今年亦拿下6金。

其中，舉重、跆拳道及軟式網球是這次體育處菁英選手健康管理計畫的服務對象，針對選手從賽前到賽事期間的運動科學檢測及運動傷害防護均有全面規畫，成效良好充分反映於於選手競賽成績，體育處未來也將持續爭取並推動相關績優選手照顧機制。

全中運慶功表揚預計5月辦理，屆時將針對全中運及球類聯賽前3名、破紀錄選手頒發獎金，魏浩倫將獲頒10萬元獎金。此外，今年全中運除表揚賽事佳績也頒發運動精神獎，由安定國中網球隊及新化國中魏浩倫分別獲頒學校團體獎及個人獎，實至名歸。

(中時 )