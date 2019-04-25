高雄市旗山區花旗山莊徐姓保母涉嫌虐死1歲男童，引發網路鄉民不滿，肉搜保母住家後，24日晚間糾眾前往徐姓保母住處撒冥紙和丟雞蛋洩恨，同社區鄰居受到不小驚嚇，警方也加強巡邏，呼籲各界保持理性，勿動用私刑追求正義。

徐姓保母涉嫌虐死1歲羅姓男童被檢方裁定10萬元交保，引起一群民眾不滿，糾眾前往徐姓保母位於花旗山莊的住家撒冥紙與丟雞蛋，眾人施放沖天炮，隨後一哄而散。

隔壁鄰居說，24日晚間近9時有聽見喧囂聲，但因擔心「公親變事主」，因此全家大小都躲在屋內不敢外出，後來才知道徐姓保母家被人撒冥紙洩恨。

旗山分局表示，員警抵達現場時只見冥紙及蛋液，不見群眾，此事已介入調查，並調閱路口監視器積極偵辦中，呼籲各界應該理性看待，不要影響社區居住安寧。

警方說，徐姓保母暫時住在親友家，不會回到旗山住處，員警將加強巡邏花旗山莊，以維護其他居民安全。

(中時 )