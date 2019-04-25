總統府秘書長陳菊，認為自去年底「九合一」選舉後，電視名嘴不斷對她造謠抹黑，今年3月連發三箭，委請律師自訴吳子嘉、謝寒冰、張友驊涉嫌妨害名譽，台北地方法院收狀後分成三案由三位法官各自審理，北院今(25)日下午首次開庭審理吳子嘉部分，因陳菊委任律師認同吳子嘉有意和解的意願，法官改期5月14日讓雙方先行調解，5月16日再開庭。

吳子嘉退庭後受訪指出，他是就公益事件發表評論，這是新聞工作者的天職。對於陳菊提告，他還打趣說這是對記者非常大的獎勵，他本就沒有侮辱陳菊的意思，雙方談和解沒有什麼不能談。

吳子嘉是在今年1月16日、23日和24日，分別在電視談話性節目中，就高雄輕軌、高雄氣爆律師費高爭議和勞動部長許銘春和陳菊的關係，發表相關評論和質疑看法。陳菊認為吳的言論妨害她的名譽，因此提自訴。

北院今日下午的庭期，原本是要進行爭點整理的準備程序庭，承審法官林祐宸，在訊問人別資料後，就表明本件是告訴乃論之罪，訊問是否可用訴訟外的機制解決紛爭，如果兩造有意願，法院可以安排調解或由雙方私下進行。

吳子嘉委請辯護律師陳振東表明有意願調解；陳菊律師李勝琛則說，自訴人陳菊的立場，是認為名譽受損害、清白遭受質疑，萬不得已情況下才提出自訴，如吳子嘉有意願調解能釐清事實，還陳菊清白，他願回去轉達，不一定要用訴訟方式解決。惟就本案後續要如何處理，得有一致共識。

法官最後諭知，因雙方當事人都有調解意願，因此先定期安排調解，視調解結果再決定後續程序如何進行。

(中時 )