台糖是台灣早期重要經濟命脈，防止中共統戰亦是當年重要工作。（袁庭堯攝）

指紋採集包、化學物質偵測包也是當年司法廉政單位的重要工具。（袁庭堯攝）

民眾可體驗一日廉政官、檢察官的辦案日常。（袁庭堯攝）

橋頭糖廠完整保留禁閉室，供民眾參觀。（袁庭堯攝）

偷甘蔗或偷吃甘蔗，過去屬重罪，會被關入禁閉室且需繳納鉅額罰款。（袁庭堯攝）

「偷吃甘蔗一口罰30元、一節罰300元！」台灣早年砂糖佔外銷總額九成，偷吃甘蔗是重罪，最高罰款等同當時公務員一個月的薪資，還要被關禁閉室、寫悔過書。廉政署與台糖公司合作在高雄橋頭糖廠舉辦「台糖廉政文物展」，獨家展出近60年來、200多件廉政珍貴文件及老照片。

展覽選在糖廠百年古蹟「社宅事務所」內舉辦，25日開幕式上，台糖公司總經理管道一、法務部廉政署長鄭銘謙、台灣透明組織協會理事長徐仁輝、台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長楊治宇、台灣橋頭地方檢察署檢察長莊榮松及經濟部政風處長楊石金共同揭幕，也種下象徵廉政的龍柏慶賀開展。

早期砂糖是台灣的經濟命脈，保護甘蔗是台糖的大事。橋頭糖廠迄今在園區一隅，完整保留當年懲罰偷吃、偷拿甘蔗人犯的禁閉室，外觀由台糖自行燒製的磚頭搭砌而成，小屋內部掛有當時警告勿觸法的告示牌。走進約兩坪大的緊閉室，生鏽的鐵閘門襯著小窗透進的些微陽光，散發威嚴的氣氛。

台糖公司政風處派員廣搜各地糖廠數十年來政風歷史文物及老照片，經過系統性的整理，建構出台灣的廉政痕跡。台糖表示，廉政文物展展出早期四、五零年代的安全室，六零至八零年代人事查核時期，到八零年後迄今政風、廉政致力提倡聯合國反貪腐公約的廉能成果，呈現台糖的歷史價值。

廉政署南部地區調查組也特別在展間公開辦案成果及特殊蒐證器材，民眾可在體驗專區換穿法袍或廉政官的職務背心，模擬「一日檢察官」及「一日廉政官」的日常辦案、調查工作。該展展期至5／13，免費開放民眾參觀。

(中時 )