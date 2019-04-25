檔案抓姦！江姓男子與妻子結婚多年，2人原本恩恩愛愛的婚姻，看似甜美幸福，但江男卻偶然結識身材火辣、40多歲的楊姓美魔女，2人宛如天雷勾動地火般暗通款曲，但後來江男卻因案入獄。怎料江妻某日整理房間時，卻意外發現丈夫與楊女「肉疊肉」的性愛光碟，江妻氣得怒告楊女，楊女遂被基隆地院依相姦罪判3個月徒刑、得易科罰金9萬元。

檢警調查，江男2017年2月底某日，趁妻子不在淡水住處時，趕緊將楊女帶回家中，2人開始翻雲覆雨、瘋狂嘿咻，但江男4個月後，卻因案入監服刑。

孰料，江妻同年6月初，在家中整理房間時，意外發現一片從未看過的「神秘」光碟片，江妻見有異狀，將光碟片插入電腦光碟機中，打開光碟中的錄影檔案，卻驚見一男一女裸身大戰，而片中的性愛男主角竟是自己的丈夫，江妻當場氣炸，怒告丈夫與楊女通姦。隨後，江妻心軟，選擇對丈夫撤告，但仍堅持提告楊女。

基隆地院法官審理後時，楊女坦承犯行，但法官考量楊女仍未獲得將妻原諒，將楊女依妨害家庭相姦罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

(中時 )