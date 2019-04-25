AIT反對交通部提出的「Uber條款」，已向交通部、經濟部、勞動部、外交部與國發會等單位表達美國政府立場。行政院發言人Kolas Yotaka表示，法案就跟美國一樣，立法前有預告期，各界都可以提供意見，政院正面看待美方表達意見，也相信交通部會審慎考量各方意見提出修正版本。

交通部修訂號稱「Uber條款」的「汽車運輸業管理規則第103條之1」，規範租賃車輛不得外駛巡迴、排班載客，也需以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，相關規定衝擊現有Uber營運模式，AIT已向相關單位反映美方看法。

Kolas回應說 ，就跟美國一樣，立法前有預告期，各界都可以提供意見，為立法做出貢獻。行政院感謝AIT循法定程序提出意見，這是民主社會立法的程序，行政院表示歡迎，也相信交通部會納入來自國內外各界意見審慎考量，提出該管理規則的修正版本。

她並說，AIT表達立場， 是民主又透明的程序，美國與台灣都一樣，政院正面看待。

(中時 )