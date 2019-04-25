先後涉及呼麻、性侵等風波的樂團「Under Lover」成員胡睿兒，另因與前東家「東聲唱片公司」片面解約，與夥伴楊琳各遭東聲求償懲罰性違約金1000萬元，及成名曲《癡情玫瑰花》在YouTube上破億點閱的分潤收益124萬5353元，案經台北地方法院審理後，今(25)日判胡睿兒、楊琳應各給付東聲唱片62萬元。本案可上訴。

胡睿兒、楊琳與東聲唱片爆發合約糾紛，起因2人不滿楊琳創作的《一見鍾情》、《啾啾啾》2首歌被東聲擅自賣給雞排妹，又未付2人版稅，決定與東聲解約。但東聲認為2人未依約製作8張專輯、80首歌曲，提告求償各1000萬。且由東聲出資拍攝的《癡情玫瑰花》MV，在Youtube上1億多點閱所得收益124萬多元，應歸屬東聲唱片，2人共需給付2124萬多元。北院今(25)日審結，法官判胡睿兒、楊琳應各給付東聲唱片62萬元。

(中時 )