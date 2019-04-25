張洛偍日前趁著工作空檔與家人到大阪、京都自由行，他安排了不少觀光客必訪景點如伏見稻荷、清水寺、環球影城，拍了不少很有情境但又搞笑十足的照片。張洛偍說：「天氣雖然有點冷但還算滿舒服的！爸媽都非常熱愛來日本旅遊，所以交通方面有爸媽當導遊，我跟妹妹少做了很多功課，輕鬆不少！」
帶家人出國旅遊對不少人來說是件苦差事，但對張洛偍來說卻是相當輕鬆、珍貴的一件事。張洛偍有點感性地說：「我覺得和家人出國很放鬆，因為了解彼此的生活習慣，所以能在自己比較擅長的事情上互相照顧彼此。工作後還能夠四個人一起出國，也會感到特別的珍惜！」他說「下一站希望可以帶家人去歐洲走走」。
因為是自由行，出發前大家各自提出想去的地方後再規劃行程，途中有什麼風景一家人就停下腳步欣賞、拍拍照，十分愜意。而他入境隨俗換上和服，在櫻花樹下拍照時，還一度被誤認是真正的日本人。
離開節目《演員的品格》後，張洛偍一直在調整自己心態跟狀態，也趁著這趟旅行好好的沉澱自己，身心靈都重新充飽電的他馬上回到工作崗位上，他也期待未來有更多不同的作品及角色和觀眾見面。
(中時 )
#張洛偍
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