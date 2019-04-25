促轉會代理主委楊翠今日(25日)表示，在民主國家轉型正義不能用威權的方式進行，轉型正義本身就是在展示民主的概念。這樣的說法乍聽沒甚麼問題，只可惜民進黨執政，常常說的比做得好聽，講出很多非常理想的主張，實際上做的卻是兩回事。口口聲聲不能用威權的方式進行轉型正義，結果卻一再用威權的方式進行，無視民意，拒絕溝通，反而形成另類的威權統治。

2017年2月文化部宣布要求中正紀念堂內的店家不得再販售兩蔣相關的商品，然而事前根本沒有和店家溝通協商，提出後馬上要求下架，造成業者的損失不說，這樣的態度民主嗎？不威權嗎？況且至今依法那棟建築物名稱還是叫「中正紀念堂」，結果法源與名稱沒有改，中正紀念堂卻不能賣蔣中正的相關商品了，只能賣其他產品，根本成了另類的掛羊頭賣狗肉。

促轉會也不遑多讓，2018年12月促轉會委員尤伯祥表示，依據《促轉條例》第5條明確規範，公共場所的威權象徵應予移除，國防部身為行政機關應該尊重法律，以軍隊來說，移除兩蔣銅像或其他威權象徵，是軍隊國家化最重要，也是最後的一個里程碑。

然而何謂威權象徵？對於不同的人而言，會有完全不同的答案。美國婦女到1920年才有投票權，黑人、印地安人在南北戰爭結束後投票權仍遭各種方式限縮，1965年才徹底獲得，所以對於美國白人男性而言，美國立國以來就是民主國家，但是對於美國女性、黑人、印地安人而言，華盛頓、林肯、傑佛遜、老羅斯福通通是威權統治者，至今美國依然到處存有紀念者些總統的建築。諷是的是，蔣中正統治之下，1950年起台灣地區所有的成年婦女和少數民族都可以投票選舉縣長、省轄市長，還曾有無黨籍人士擊敗國民黨人當選台北市長，1954起可以選省議員，結果在很多人眼中，蔣中正是威權統治者，華盛頓、林肯、傑佛遜、老羅斯福通通不是。

如果只要是威權時期的統治者，就一律要視為壞人，必須要將公共場所緬懷他的一切都拆除的話，人類文明歷史數千來，真正的民主政治也才一兩百年歷史，那我們將沒有可以緬懷紀念的古代政治人物了。

所以不是每個民主國家，都會把徹底民主化之前的政治人物抓出來當成威權統治者鬥爭否定，畢竟威權統治者的定義對每個人而言都不同，而從威權到民主也是人類歷史上演進的一個正常過程。但民進黨卻一再自行幫人民定義，然而有任何證據顯示多數民眾支持民進黨的做法嗎？如果要講究民主，何不辦場公投，看看多數人究竟支持怎樣的做法？

(中時 )