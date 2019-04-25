曾在電影《九降風》中嶄露頭角的男星沈威年，原來是超級漫威迷，今（25）日甚至身穿全球限量的正版奇異博士全套服裝衝首映看《復仇者聯盟4》，甚至帶了本次電影關鍵也是洛基必備的「奇塔瑞權杖」，整套裝備齊全十分驚人。

沈威年穿上過去買下的限量奇異博士電影道具服。（圖／天曌國際提供）

《中時電子報》獨家掌握沈威年買下了整套奇異博士的限量服裝，他表示自己國小時看了《X-MAN》，開始成為漫威迷，「奇異博士服因為限量又是漫威官方釋出的電影道具服，非常難搶。我還徹夜未眠的等下單。」

他表示《復仇者》系列中最愛的是奇異博士跟洛基，「奇異博士的能力是我最嚮往的，可以改變時間和空間，劇情也是最有想像力的，對於其中禪修的元素特別喜歡。洛基則是喜歡他亦正亦邪的角色設定，對他在雷神索爾第一集裡對父親和哥哥複雜的情感詮釋印象非常深刻。所以才買了洛基的權杖跟奇異博士的道具服。」

沈威年除了買下限量奇異博士電影道具服，也買下洛基的「奇塔瑞權杖」。（圖／天曌國際提供）

看完電影的他也覺得《復仇者聯盟4》有給十多年來對漫威電影系列喜愛的觀眾們一個好的交代，要認真看完21部裡面非常多彩蛋，等著忠實粉絲去發掘，劇情安排得很巧妙，有非常多感人的時刻，讓他一度差點落淚，看完後感覺人生也完成了一個心願，十分感動。

(中時電子報)