高雄全中運今天落幕，新北市三重高中拿下12金8銀6銅，全國排名第三，當中光是體操隊就勇奪到10金5銀4銅，成為最亮眼的代表隊，昔日國手林永錫功不可沒。

新北市三重高中體操隊在全中運勇奪10金，小將丁華恬(中)包辦了4金，表現相當亮眼。(王可杰老師提供)

新北市三重高中此次在全中運包辦了男團、女團、男子全能以及女子全能金牌，當中兩年前在宜蘭全運會奪下女子全能金牌的丁華恬，囊括了四面金牌，去年成為台灣第一位參加青年奧運的男子體操小將葉政則摘下三面金牌，兩大主力好手成為三重高中在全中運最閃亮的風雲人物。

三重高中校長莫恒中校長表示，學校競技體操隊選手多半畢業於厚德國小、明志國中，如今在三重高中發光發熱，是新北市選手三級銜接的最佳典範，而目前高三的吳幸芬、張孖凌及林霜佑，更已錄取台師大運動競技系，升學進路非常好。

林永錫教練強調，丁華恬和吳幸芬是今年世界體操巡迴賽的國手，葉政更是台灣首位參加青奧的體操選手，希望他們不僅在今年全中運賽場上成績耀眼，更期許他們能在2024年巴黎奧運會上發光發熱，成為台灣之光。

(中時電子報)