從1963年落成至今，外觀有如雙手合十祝禱的台中「路思義教堂」是華裔建築大師貝聿銘給台灣一個美麗建築！文化部今（25）日公告，台中市「路思義教堂」及「台中州廳」從直轄市定古蹟升格為國定古蹟，我國國定古蹟總數增加至105處。文化部長鄭麗君感謝東海大學、台中市政府長期以來投入文化教育及維護古蹟的付出。

路思義教堂是東海大學的地標與精神堡壘，榮登20世紀全球十大優美建築殊榮並於2019年獲文化部升格為國定古蹟。（文化部提供）

美國路思義家族捐款興建路思義教堂見證了台灣歷經的美援時期以及二戰後冷戰對抗的歷程，對台灣的宗教史、政治史、教育史均具有重要意義。教堂設計者之一的貝聿銘（I. M. Pei）是第一位獲得普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize, 1983年）殊榮的美籍華裔建築師，路思義教堂為貝聿銘在亞洲的第一個作品。

從1963年落成至今，外觀有如雙手合十祝禱的路思義教堂這次也入選最美建築榜單。薄殼雙曲面的造型，高度將近20公尺，寬約30公尺，外牆最薄處僅有20公分，內部不見梁柱。前衛而獨特的建築工法，無柱、無樑、無牆為特色，路思義教堂不僅是東海大學校園象徵，也是許多觀光客來台中必訪景點。2014年，路思義教堂獲選為蓋提基金會（Gatty Foundation）「Keeping It Modern」全球十大卓越的現代建築作品之一。

台中州廳是探究台中市都市發展歷史變遷的重要依據，具有高度歷史、藝術及科學價值。（文化部提供）

台中州廳則是探究台中市都市發展歷史變遷的重要依據，具有高度歷史、藝術及科學價值。日治期間，1990年（明治33年）公告全台第一份都市計畫《台中市區改正圖》，新建州廳仍設在原市中心官署位置，由總督府技士森山松之助仿歐洲巴洛克式的華麗建築樣式設計，自1912年（大正元年）開始逐第分年興建施工，至今本區尚有清代考棚遺跡殘存。

台中州廳是探究台中市都市發展歷史變遷的重要依據，具有高度歷史、藝術及科學價值。（文化部提供）

台中州廳矗立於主要道路十字口，與市役所、台灣銀行和郵便局共構成台中州權力核心。森山松之助引入西方新古典主義（Neoclassicism）的建築風格與裝飾藝術，在建築外觀上強調形式主義，而在內部裝飾上則講究華麗風範。此設計將殖民地統治者威權需求，完全融入在建築表現中，形成一種頗具個人特色的型式，對台灣近代建築之發展有極大影響。

台中州廳在二戰期間所幸未遭受破壞，除北側附屬廳舍改建外，其餘廳舍均採原樣修復，各階段營建成果得以原貌保存，現因其重要性及保存完整，成為日治初期參採西方新古典主義建築風格近代之建築典範。

(中時電子報)