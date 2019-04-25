台中市政府老人健保補助7.28億、幼兒學前教育補助8.5億等重大預算，25日在委員會中獲得藍、綠議員支持順利通過。市府表示，各預算案均涉重大民生與建設，感謝各委員會完成多項提案審查；市議會並要求擴大敬老愛心卡使用範圍，提高搭乘計程車單趟補助額度等嘉惠市民。

台中市議會教育文化委員會25日臨時召開委員會，針對幼兒學前教育補助、教室裝設冷氣、文資保護及藝文場館整建、各運動場館興建等局處追加減預算案、市府及議員提案進行審查；會中藍、綠陣營一度對審查程序安排爆發唇槍舌劍、激烈攻防，經協商後才順利審查完成。

國民黨市議員李中、陳文政、林孟令、賴順仁、林碧秀等人說，多項重大民生預算案一刻不能等，尤其學前教育補助等高度延續性預算項目，許多家長都對能否繼續補助感到憂心；25日應將每項提案審查完畢，讓市政順利推行。

民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、黃守達等人強調，贊同今日審查各議案，但對審查程序有不同意見。召集人賴佳微請各委員協商，審查程序確定後會議順利進行。經教育文化委員會審查，教育局歲出追加案部分，幼兒學前教育補助8.5億照案通過，其餘提案擇期再審！

(中時 )