清明過後，季節交接之際，茄萣溼地驚見兩隻罕見的唐白鷺休息覓食，吸引不少愛鳥及賞鳥人士聞風而至，扛著望遠鏡頭、追逐鳥蹤。

唐白鷺（Chinese Egret）又稱黃嘴白鷺，顧名思義原常見於大陸，是珍貴稀有的過境鳥，也是台灣二級珍貴稀有保育鳥類，繁殖於東亞，於中國、北韓等地，習慣在菲律賓等地度冬，平時在台灣不容易現蹤。外型上與小白鷺相似，唐白鷺的黃嘴喙與頭後飾羽成束型是其特色，但也成為其被捕殺取羽的宿命，目前數量稀有，全球僅剩3000多隻。

茄萣溼地被內政部營建署評選為「地方級國家重要溼地」，原是竹滬鹽灘一部分，因鹽業沒落而廢曬，但也因人為干擾少，日積月累下逐漸形成水鳥聚集的溼地型態。5至9月為溼季，10月至隔年4月為乾季。乾季是茄萣溼地鳥況最豐富的時候，以冬候鳥聞名，尤其是數量龐大的雁鴨科、鷸鴴科鳥類，及瀕危物種如黑面琵鷺、唐白鷺等，歷年來紀錄超過140種鳥類。夏季時也有許多鷺科等夏候鳥覓食繁殖的棲地，一年四季在候鳥遷徙路線有著重要的地位。

高雄市政府工務局提醒民眾，來茄萣溼地暫棲的冬候鳥經一季養精蓄銳後準備北返，夏候鳥也乘著南風準備抵達，趁著唐白鷺養胖養壯、換羽北返之前，把握最後機會來茄萣溼地欣賞牠們的罕見迷人的風采。

(中時 )