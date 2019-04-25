工藤佑采諷刺梁裕恆。（圖／翻攝自yutorikudo IG）

許志安背叛鄭秀文偷吃港姐黃心穎的風波已過去一星期，當事者3人紛紛開腔後便沒再出聲，戰火反倒跑到其他藝人，男星梁裕恆最近頻頻發言替黃心穎說話，昨(24日)更暗示鄭秀文沒愛過許志安，引發熱議，去年參加港姐選拔的工藤佑采諷刺說：「怎麼我覺得他（梁裕恆）可能是最不希望黃小姐嫁人（的人）」。

梁裕恆昨晚在Youtube上傳影片，剖析「安心偷吃」案情，他稱從影片看來鏡頭角度很怪，質疑有名如許志安當晚敢在車上做出這些脫序舉動，或許和計程車司機很熟，又說傳聞許志安在鄭秀文默許下出軌兩年，會不會是有人玩出真感情，才導致另一方想報復，透過媒體外流影片，至於鄭秀文「人誰無過」的原諒宣言，梁裕恆稱這番饒恕來的太快速，像是「從來都沒愛過」。

而去年參加港姐落選的工藤佑采，先前發文酸黃心穎：「時間就是會證明一切、什麼乖乖女、道德高，都是假的～要裝就裝一輩子！」今她再諷刺曾參加港男比賽的梁裕恆，「港男整天說要幫黃心穎，但為何我覺得他先可能是最不希望黃小姐嫁人！整日將歪理硬掰成道理」，暗示梁裕恆搞不好暗戀黃心穎，又引來網友討論。

(中時電子報)