美國陸軍在4月23日宣布，AVX飛機公司/L-3通信系統、貝爾直升機、波音、卡瑞姆飛機(Karem Aircraft)和洛克希德馬丁的賽考斯基(Sikorsky )這5家公司通過初選，可開始設計未來戰鬥偵察機（FARA）的細節，不過這只是初選，決選時只有2個團隊能夠得到原型機製作的預算。

防衛新聞(defense news)報導，美國陸軍先前有OH-58D奇歐瓦戰士(kiowa warrior)的戰偵直升機，不過在2006年已全面退役，不過在經過10年後，美國陸軍認為高速抵達戰場偵察情況的偵察直升機仍有其必要，於是提出未仌戰鬥偵察直升機的計畫，並希望在2028服役。照此時程，必須在2020年選出合適的原型機，並在2023年確定。

有8家直升機廠商有興趣，分別提出設計書，經過評估其中3個團隊不符合要求，因此通過初選的是5個團隊。

AVX與L3所設計的FARA概念圖，採同軸雙旋翼與導風扇。(圖/AVX)

本月早些時候，AVX和L3公佈團隊的FARA競賽設計，該設計採用AVX的同軸主旋翼和導風扇技術。兩家公司表示，他們採用的單引擎設計，100％符合陸軍的要求，以及70％的理想屬性。

洛馬子公司賽考斯基直升機公司等待此案已久，他們早在10年前就已經著手設計X2技術驗證機，並以此基礎造出S-97突擊者(Raider)高速直升機，同樣採用同軸主旋翼，後方加上推進槳增加速度。賽考斯基未來垂直升機總監提姆‧馬利拉(Tim Malia)表示：「我們會繼續精進S-97，它絕對符合FARA的需求，其實我們早已做好準備。」

賽考斯基也在爭取美國陸軍下一代高速通用直升機的標案，實驗機稱為SB>1，同樣採用S-97的相關技術。

貝爾表示，他們要以貝爾525直升機為基礎，改造成高速戰偵直升機。(圖/Bell)

另一個直升機專業戶貝爾直升機公司則做了一項令所有人都大出意外的決定，他們表示也會爭取FARA的標案，但是卻不是使用他們獨門的傾轉旋翼技術，而是要改造自家的Bell 525直升機提升其速度。這決定相當奇特，因為貝爾設計出V-22魚鷹傾轉旋翼，有著時速500公里的高速度，而他們為美國陸軍高速通用直升機計畫所設計的V-280「勇猛」(Valor)式，也已試飛了一年多，並且逐步提升速度，結果他們不打算應用在FARA計畫上。 同樣令人不解的是，Bell 525直升機並非以高速聞名，它目前的飛行速度僅306公里/小時，離性能門檻的410公里/小時有一段差距。

卡瑞姆公司提出的傾轉旋翼機。(圖/Karem)

卡瑞姆飛機公司也是研發傾轉旋翼技的廠商，不過他們目前的產品以無人機居多，還沒有打造過載人直升機，該團隊陪榜的成份較大。

美國陸軍FARA計畫室的丹‧貝爾利(Dan Bailey)說：「美國陸軍將在一年內嚴格評估5個團隊的設計案，明年1月或2月之間將提出原型機的細部製作方法，然後陸軍將選出最可行的2款。」

根據美國陸軍的說法，FARA直升機必須靈活，旋翼直徑上限為40英尺(12公尺)。

(中時電子報)