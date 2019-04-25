台灣網球一姐謝淑薇本季狀態不錯，今天晚上就要在德國斯圖加特保時捷女網賽再戰現任世界球后大坂直美，而謝淑薇的能力越來越受到國外選手注意，瑞士女將班西琪（Belinda Bencic）就覺得小薇是WTA職業女網選手中最像隱藏身分的超級英雄。

搭上最近的英雄電影熱潮，國際職業女子網球協會WTA官網訪問斯圖加特賽事女單第一輪過關的班西琪一個假設性問題：如果WTA巡迴賽有個球員除了大家熟悉的一面之外，還是一個隱藏身分的超級英雄，那麼妳覺得會是哪個球員？

班西琪笑著回答：「我想應該是謝淑薇吧！因為有時候我覺得她好像有超能力。」

WTA官網寫道，這樣一個輕鬆的問達，卻表達對謝淑薇這麼一位有創造力、才華洋溢又難以預測的球員的敬意，這位來自台灣的33歲好手正在享受職業生涯最棒的一個球季，今年賽季前三個月，謝淑薇展現獨特的比賽風格，打出網球比賽動人的一面。

謝淑薇今年球季從奧克蘭女網賽單打四強開始，持續打出令人驚豔的好球，例如杜拜女網賽闖進四強，晉級路上擊敗過普莉絲可娃（Karolina Pliskova）、可貝兒（Angelique Kerber）兩位前世界球后，隨後邁阿密網球賽也扳倒過現任世界第一大坂直美，收下對戰第一勝，最終以八強作收。

結束邁阿密賽事後，謝淑薇大約休息、調整一個月，期間還安排4天到丹麥首都哥本哈根來趟美食之旅，包括被評為世界最佳餐廳的「Noma」，以及獲得米其林美食指南星級評鑑肯定的餐館，謝淑薇說：「真的很棒！朋友在邁阿密比賽結束後立刻在Noma訂位，加上當時我背部有點受傷，狀況不是很好，我就退出卡爾斯頓網球賽，找男友一起去哥本哈根。」

謝淑薇並化身「美食部落客」，補充：「哥本哈根有26家米其林餐廳，在那邊的第二餐，我們是在街上意外發現一家有米其林星等的餐廳，真的很美味。」

(中時電子報)