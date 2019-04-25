男子徐春暉被控押走台北市知名日本料理餐廳答姓董娘，台北地檢署聲押不成，引發與台北地院之爭，北院更裁後將徐男羈押，他不服提抗告，並指責檢察官聲請羈押程序不合法，但高院認為裁押並無違法、駁回抗告確定。

北院原本裁定釋放徐男的法官，在法官論壇發文抨擊檢察官事後偷補逮捕通知書，但北院重開羈押庭時，確認律師在影印卷內就有逮捕書而改裁定收押禁見，不料北院又再發布新聞稿，批檢察官在聲押庭未到庭。

徐男也提抗告，主張檢察官聲請羈押程序並不合法、北院裁押違法，但高院認定，徐男是現行犯員警逮捕程序合法；檢察官偵查程序浮動狀態，會隨著調查過程蒐集所得之證據資料，而對被告所涉犯罪嫌為不同認定。

高院表示，本件檢察官於訊問被告後，綜合卷內事證，認被告涉嫌刑法擄人勒贖等罪嫌聲請羈押，且在羈押聲請書上載明被告所涉犯各項罪名，他律師在北院羈押訊問前閱卷後也已知悉，法官也讓被告及律師充分陳述意見，並無礙其防禦權。

(中時 )