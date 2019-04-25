林宥嘉（右）現身記者會力挺師妹郁可唯。（華研提供）

郁可唯今辦發片記者會。（華研提供）

郁可唯今辦《路過人間》發片記者會，露出修長美腿出席，同門師兄林宥嘉到場站台，開玩笑說：「她的腿會模糊焦點。」接著他單膝下跪故意遮住郁可唯的腿，笑喊：「今天合照應該這樣拍。」搞笑搶版面之餘，林宥嘉不忘送上插滿鮮花的食物籃，預祝師妹發片順利。

記者會上聊到新歌〈三十而立〉，35歲的她坦言被催婚：「只有應該結婚的情感、沒有應該結婚的年紀，年紀只是一個數字，自己心裡想要什麼才是最重要的。」表示目前單身、還在尋覓另一半，透露20多歲時，爸媽曾拿男生的照片想幫忙相親，但立刻被她拒絕，「其實我爸媽對我還滿自由的，不會強迫我也不會逼我」。

身旁朋友曾指她對另一半要求高，郁可唯不否認自己是外貌協會，「但更重視是對方的才華，要能夠讓我一直仰視他」。問她有無考慮凍卵？「暫時還沒想過，我的個性是要先有婚姻再生小孩」。她將在5月4日舉行音樂會，已邀溫昇豪擔任演出嘉賓。

(中時 )