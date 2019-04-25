萬和宮媽祖契子女，25日回宮祝壽，由萬和宮董事長蕭清杰與小朋友們，一起獻上疏文，完成祝賀儀式。（黃國峰翻攝）

萬和宮媽祖契子女，25日回宮祝壽，一位小朋友跟著家人，依樣畫葫蘆的雙手合十、持香跟著跪拜。（黃國峰攝）

萬和宮媽祖農曆3月23日聖誕前夕，25日依照往例，近千名媽祖契子女今日紛紛回宮向媽祖祝壽，並祈求健康平安長大，包括出生數個月、剛滿週歲、學齡前幼童等，在父母、家長的帶領下，個個虔誠行禮，祈求媽祖保佑，場面熱鬧又溫馨。

萬和宮董事長蕭清杰說，所謂契子女，就是與神明訂定契約，請神明收為契子女（義子或義女），擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人。

萬和宮自民國96年起辦理媽祖契子女登記，並自隔年起於媽祖聖誕前夕的農曆3月21日，舉辦回宮祝壽植福活動，邀請契子女為媽祖娘娘祝壽，祈求保佑平安長大，第一年有150人，至今年媽祖的契子女累計增為3466人，亦即12年來，人數成長了20倍有餘。

包括學齡前、襁褓的小朋友們在爺爺、奶奶、父母或抱或牽著手的來到媽祖娘娘前，個個睜大眼睛，好奇的東張西望，依樣畫葫蘆的雙手合十、持香跟著跪拜、並童言童語的跟著誦經，模樣相當可愛，家長們忙著更換平安符的紅紗線，小朋友則品嘗廟方準備的熱騰騰的八寶粥、湯圓，直說：我還要。廟方還贈送壽桃及壽麵，保佑平安、長壽。

(中時 )