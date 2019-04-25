梁嘉芸設計的「倪境」故事主角茉莉。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學多媒體學程大四生梁嘉芸(中)與程仲勝副主任(左)、陳志隆老師(右)分享被阿司馬公司錄取的喜悅。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學多媒體數位內容學位學程在大葉藝廊舉辦第五屆畢業展「渡」，梁嘉芸以瓶中精靈的故事概念，創作的模型「倪境」精巧傳神，被知名的人偶玩具公司Asmus Toys（阿司馬有限公司）相中，畢業後將可立刻去報到、上班。

「倪境」意指微小世界，梁嘉芸設計的故事主角茉莉，有天撿到藏著瓶中精靈的寶瓶，精靈為了重獲自由，答應為茉莉完成一個願望，但茉莉卻因為私心，希望精靈每天都為她實現新的心願，因而違反承諾未釋放精靈，最後反被精靈懲罰，成了精靈替身、遭封印在瓶子裡。

梁嘉芸說，大二開始接觸用美國土製作模型，就愛上模型設計，上過江家慶老師開的課程後，更加確立目標，專攻人偶公仔製作。這是第一次從故事發想、畫圖開始，從頭到尾、一步步完成能翻模量產的公仔；也感謝江家慶、陳志隆兩位老師，協助她克服許多困難。

她說，很開心作品獲得肯定、進而被錄用，Asmus Toys是製作收藏人偶的原型設計公司，為魔戒、哈比人等知名電影角色設計授權商品，很期待未來進入職場可以繼續設計、製作模型。

多媒體學程副主任程仲勝表示，學程與產業無縫接軌，師資陣容堅強，有模型大師江家慶、金鼎獎漫畫家陳志隆、金牌動畫導演吳旻書、資深動畫師李中魁等；梁嘉芸畢業作品獲廠商肯定，直接預約她畢業後前往就業，可說是大葉大學以德國師徒制培育學生就業力的最佳例證。

第五屆畢業展取名「渡」，象徵學生在追求夢想的過程，渡過一層又一層的關卡，總共展出28組動畫、公仔、漫畫、遊戲、服裝設計作品，在校內展結束後，5月15日至17日將到高雄展覽館「放視大賞」展出。

(中時 )