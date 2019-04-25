新北市南山中學連續第9年響應台灣世界展望會第30屆飢餓三十人道救援行動，於25日舉辦「搶救脆弱兒童！為改變而跑 Run For Change RESCUE NOW！」飢餓體驗DIY路跑活動，國高中部飢餓路跑、飢餓體驗12小時，共1213名師生參與。
今年「特別關懷脆弱國家」的搶救工作，同學們忍著飢餓，透過路跑過程象徵飢餓勇士們將物資運送到最脆弱國家；也藉路跑體會脆弱兒童，逃離家園的痛苦；同學們帶著象徵糧食、飲水、醫療、教育的物資球，在烈日下穿越障礙，越過攻擊，只為了將最基本的生存需求送給脆弱國家的兒童。
家長會長黃佳惠表示，天氣特別熱，為鼓勵學生義行，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持。南山中學將捐款投入飢餓三十人道救援行動，希望全體師生和家長，為世界上正身處飢餓、困苦的脆弱兒童發聲，同學共跑4689圈，家長會熱情加碼，捐出10萬400元。
邀請到火影忍者帶領參與路跑的學生攜帶物資球，象徵糧食、飲水、醫療、教育，從廣福路沿著學校外圍，跑進入漳和二校區，要閃過象徵：戰火、疾病、天災、飢荒的霸王龍攻擊，穿越障礙坡道，最後100公尺將手中象徵物資的色球，依照物不同的需求投入敘利亞、南蘇丹、馬拉威、莫三比克等4個國家：。
高一學生陳品樺說，之前在新聞上有看到非洲的洪災，所以決定報名參與飢餓體驗，雖然離非洲很遠，但希望透過這次活動能有小小幫助，路跑的時候印象最深刻的是，霸王龍的攻擊還有障礙路跑，想像如果這些攻擊是真的洪災、戰爭，其實很可怕，希望讓他們能盡快獲得幫助，有穩定的生活。
南山中學校長蔡銘城表示，飢餓體驗拓展了南山學生的視野，也能幫助學生了解世界需求，與學習尊重生命，今年是南山中學第9年舉辦飢餓體驗。
該校對於活動相當重視，希望能透過這樣的傳統活動，教導南山的孩子們，幫助他人不是辦活動好玩而已，而是要細水長流的以行動支持這些脆弱兒童，將全體師生和家長的愛心傳送到這4個脆弱國家，讓南山的愛，能真的改變脆弱兒童的生活。
(中時 )
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