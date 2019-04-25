新北市南山中學於25日舉辦「搶救脆弱兒童！為改變而跑 Run For Change RESCUE NOW！」飢餓體驗DIY路跑活動。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學於25日舉辦「搶救脆弱兒童！為改變而跑 Run For Change RESCUE NOW！」飢餓體驗DIY路跑活動。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學於25日舉辦「搶救脆弱兒童！為改變而跑 Run For Change RESCUE NOW！」飢餓體驗DIY路跑活動。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學於25日舉辦「搶救脆弱兒童！為改變而跑 Run For Change RESCUE NOW！」飢餓體驗DIY路跑活動。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學於25日舉辦「搶救脆弱兒童！為改變而跑 Run For Change RESCUE NOW！」飢餓體驗DIY路跑活動。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學連續第9年響應台灣世界展望會第30屆飢餓三十人道救援行動，於25日舉辦「搶救脆弱兒童！為改變而跑 Run For Change RESCUE NOW！」飢餓體驗DIY路跑活動，國高中部飢餓路跑、飢餓體驗12小時，共1213名師生參與。

今年「特別關懷脆弱國家」的搶救工作，同學們忍著飢餓，透過路跑過程象徵飢餓勇士們將物資運送到最脆弱國家；也藉路跑體會脆弱兒童，逃離家園的痛苦；同學們帶著象徵糧食、飲水、醫療、教育的物資球，在烈日下穿越障礙，越過攻擊，只為了將最基本的生存需求送給脆弱國家的兒童。

家長會長黃佳惠表示，天氣特別熱，為鼓勵學生義行，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持。南山中學將捐款投入飢餓三十人道救援行動，希望全體師生和家長，為世界上正身處飢餓、困苦的脆弱兒童發聲，同學共跑4689圈，家長會熱情加碼，捐出10萬400元。

邀請到火影忍者帶領參與路跑的學生攜帶物資球，象徵糧食、飲水、醫療、教育，從廣福路沿著學校外圍，跑進入漳和二校區，要閃過象徵：戰火、疾病、天災、飢荒的霸王龍攻擊，穿越障礙坡道，最後100公尺將手中象徵物資的色球，依照物不同的需求投入敘利亞、南蘇丹、馬拉威、莫三比克等4個國家：。

高一學生陳品樺說，之前在新聞上有看到非洲的洪災，所以決定報名參與飢餓體驗，雖然離非洲很遠，但希望透過這次活動能有小小幫助，路跑的時候印象最深刻的是，霸王龍的攻擊還有障礙路跑，想像如果這些攻擊是真的洪災、戰爭，其實很可怕，希望讓他們能盡快獲得幫助，有穩定的生活。

南山中學校長蔡銘城表示，飢餓體驗拓展了南山學生的視野，也能幫助學生了解世界需求，與學習尊重生命，今年是南山中學第9年舉辦飢餓體驗。

該校對於活動相當重視，希望能透過這樣的傳統活動，教導南山的孩子們，幫助他人不是辦活動好玩而已，而是要細水長流的以行動支持這些脆弱兒童，將全體師生和家長的愛心傳送到這4個脆弱國家，讓南山的愛，能真的改變脆弱兒童的生活。

(中時 )